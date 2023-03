Pedro Serrano critica privatização do Rodoanel: “capital financeiro não serve para realizar atividade produtiva”

Para Serrano, as concessões para o capital financeiro são um resultado da Lava Jato, que quebrou as empreiteiras nacionais, atendendo a “interesses financeiros” internacionais edit

247 — O jurista Pedro Serrano criticou a privatização do trecho norte do Rodoanel em São Paulo pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, para um fundo de investimento. O fundo de investimento Via Appia Infraestrutura, uma empresa desconhecida, venceu a concessão para o trecho em questão, com três anos para finalizar a obra.

Segundo Serrano, “os fundos de investimento têm uma lógica incompatível com uma concessão”, pois “não tem compromisso nenhum com o longo prazo”. “Eu duvido que veremos, daqui a 20 anos, esses fundos como titulares das concessões […] Eles irão vender] sem nenhum controle público. Então o capital financeiro não serve para realizar atividade produtiva de infraestrutura”. Ainda, segundo ele, as concessões para fundos não têm garantia de qualidade das obras.

Para Serrano, as concessões para o capital financeiro são um resultado da operação Lava Jato, que quebrou as empreiteiras nacionais, atendendo a “interesses financeiros” internacionais. O capital de infraestrutura estava crescendo na América Latina e, por isso, foi alvo de um brutal ataque da Operação Lava Jato. O dinheiro público, diz o jurista, é usado para alimentar o rentismo, que disputava, no investimento oriundo do orçamento público, com as empresas de infraestrutura.

