PF adia depoimento de Bolsonaro e muda local após convocação para ato

247 - A Polícia Federal (PF) adiou os depoimentos de Jair Bolsonaro e Fabio Wajngarten sobre a suposta importunação a uma baleia, no litoral do estado de São Paulo. As oitivas estavam previstas para ocorrer na próxima quarta-feira (7/2), mas foram reagendadas para o fim do mês (27).

Segundo a coluna de Paulo Cappelli, o local do depoimento foi alterado e não será mais em São Sebastião, município em que o ex-mandatário se aproximou da jubarte. A PF transferiu a oitiva para a capital de São Paulo.

A PF estava mapeando o planejamento de protestos favoráveis a Bolsonaro, que fez uma convocação nas redes sociais pedindo para seus apoiadores irem às proximidades de uma delegacia da corporação prestar apoio ao ex-mandatário.

O colunista afirmou que, mesmo com o adiamento e a transferência do local da oitiva, Bolsonaro deverá comparecer ao ato previsto para a próxima quarta-feira em São Sebastião.

