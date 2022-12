PF prende no RJ pastor suspeito de participar de atos de vandalismo em Brasília

Atilla Mello estava em Brasília no dia 12 e, antes, passou dias no acampamento golpista em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio edit

Agenda do Poder - A Polícia Federal (PF) prendeu no RJ um suspeito de participar dos atos de vandalismo em Brasília no último dia 12. No episódio, apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir um prédio da PF e acabaram incendiando carros e ônibus.

De acordo com informações do G1, o suspeito é Atilla Mello, que se apresenta como pastor. Ele foi preso nesta quarta-feira (28) em São Gonçalo. A reportagem também descobriu que Atilla estava em Brasília no dia 12. e

A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta quinta-feira (29), a PF saiu para cumprir 32 mandados pela Operação Nero nos estados de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Um dos endereços, ligado a Atilla, é em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

