PM aposenta tenente-coronel réu pela morte da esposa em SP e ex-agente seguirá recebendo salários

247 - A Polícia Militar de São Paulo decretou a aposentadoria do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, réu pela morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos. A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (9), transfere o militar para a reserva da corporação.

As informações são da CNN Brasil. O despacho foi assinado pelo coronel Antonio Thomazelli Junior, atual diretor de Inatividade e Pensão Militar da Polícia Militar de São Paulo.

Com a transferência para a reserva, Geraldo Leite Rosa Neto passa a receber os vencimentos mensais pela SPPrev (São Paulo Previdência). Desde a prisão, realizada em 18 de março deste ano, os pagamentos ao tenente-coronel estavam suspensos pela Polícia Militar.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a passagem do oficial para a reserva não interfere na responsabilização penal ou disciplinar dele. O tenente-coronel segue preso preventivamente no Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.

A interrupção definitiva dos vencimentos previdenciários, no entanto, depende de uma decisão judicial final. Isso significa que, mesmo aposentado e réu no processo, o oficial continua com direito ao pagamento pelo governo estadual enquanto não houver determinação judicial em sentido contrário.

Conforme os critérios de proporcionalidade citados pela reportagem, o salário do tenente-coronel na reserva deve ficar em torno de R$ 20 mil.

Em nota enviada à CNN Brasil, a defesa de Geraldo Leite Rosa Neto afirmou que "restou confirmado oficialmente o direito adquirido do Ten. Cel Neto".

Caso Gisele Alves Santana

A soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana foi encontrada morta em seu apartamento no Brás, região central de São Paulo, em 18 de fevereiro deste ano.

A ocorrência foi inicialmente tratada como suicídio. Com o avanço das apurações, porém, o caso passou a ser investigado como feminicídio qualificado e fraude processual.

Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, era marido de Gisele. Ele foi preso preventivamente em 18 de março e permanece detido no Presídio Militar Romão Gomes.

O Ministério Público denunciou o tenente-coronel, que se tornou réu por feminicídio e fraude processual. A acusação tramita na Justiça, enquanto o militar também responde aos procedimentos internos relacionados à corporação.

A decisão administrativa da PM formaliza apenas a transferência de Geraldo para a reserva. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, essa mudança não encerra nem altera as apurações penais e disciplinares em curso.

A morte de Gisele Alves Santana mobilizou familiares, colegas de farda e autoridades responsáveis pela investigação. O caso segue sob análise da Justiça, que marcou audiências e interrogatório no processo contra o tenente-coronel.

A aposentadoria decretada pela Polícia Militar ocorre em meio à tramitação da ação penal e à manutenção da prisão preventiva do réu, que continuará respondendo judicialmente pelas acusações relacionadas à morte da esposa.