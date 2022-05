PMs são detidos após apreensão de 77 kg de ouro avaliados em R$ 23 milhões

Dois dos policiais são da Casa Militar, órgão do gabinete do governador de São Paulo responsável pela segurança do Palácio dos Bandeirantes edit

247 - Seis pessoas, sendo quatro policiais militares, foram detidas após a Polícia Federal apreender, nessa quarta-feira (4), 77 quilos de ouro sem procedência conhecida em Sorocaba (SP). O valor da apreensão soma cerca de R$ 23 milhões, informou a corporação. Dois dos policiais são da Casa Militar, órgão do gabinete do governador de São Paulo responsável pela segurança do Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o portal G1, os seis detidos são Douglas Cristiano Burin (soldado PM), Gildsmar Canuto (sargento PM da Casa Militar), Marcelo Dantas (sargento PM, atualmente na reserva), Marcelo Tasso (tenente-coronel PM da Casa Militar), Marcos Pereira dos Santos e Wilson Roberto de Lucca.

A PF abriu inquérito para investigar se houve crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa. Segundo documentos apreendidos, a carga de ouro saiu do Mato Grosso e Pará.

Em nota, a Casa Militar disse ter afastado os policiais assim que soube do caso. Tanto a Casa Militar quanto a Secretaria de Segurança Pública informaram que um dos policiais envolvidos na ocorrência está afastado do trabalho desde o final do ano passado.

De acordo com as instituições, o caso foi encaminhado para apuração da Corregedoria da Polícia Militar.

