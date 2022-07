Polícia apura se anestesista estuprou outras grávidas

Algumas atitudes do médico Giovanni Quintella Bezerra em partos deixaram outros funcionários desconfiados edit

247 - A polícia investiga se o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso nesta segunda-feira (11) por estuprar uma grávida, também estuprou outras duas mães que tiveram seus bebês no dia do flagrante, na Baixada Fluminense (RJ). A informação foi publicada pelo portal G1.

Algumas atitudes nos primeiros partos feitos por ele deixaram outros médicos desconfiados, como um pedido para retirar o marido da sala e uma cabana improvisada para esconder parte do corpo da paciente.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que trabalha pela suspensão do anestesista. Também foi instaurado um processo ético-profissional, que poderá ter como consequência a cassação dele.

