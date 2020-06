"Polícia chegou com a mesma truculência que chega sempre na favela", diz jovem negro que ficou sob mira de fuzil no Rio

247 - O jovem negro Jorge Hudson da Silva, de 27 anos, é a pessoa que ficou sob a mira do fuzil de um policial militar neste domingo, 31, durante protesto contra a morte de pessoas negras, que terminou em confusão no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio.

"A polícia chegou com a mesma truculência que chega sempre na favela. Sabe qual a diferença? É que dessa vez foi na rua, de dia, na frente de todo mundo. Na favela a gente não tem imprensa, não tem filmagem, não tem nada", contou ele ao UOL.

"Ele vai atirar. Foi o que eu pensei na hora quando vi aquele fuzil apontado para mim. Eu nem sei por qual motivo aqueles policiais estavam com aquelas armas em um protesto. Aquilo não é armamento que se use em manifestação", contou o manifestante, que mora na comunidade Santo Amaro, no bairro do Catete, na zona sul do Rio.

Hudson trabalha há um ano e meio como entregador de aplicativo e viu a renda despencar. "Muita gente ficou desempregada e acabou vindo buscar emprego na entrega por aplicativo", afirmou. O jovem tem uma filha de quatro anos, é rapper e escreve poesias. Ele integra o Vulgo Coletivo.

