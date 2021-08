Polícia Civil identifica bolsonaristas que pretendem ir armados ao ato de 7 de Setembro na Paulista

Ato de apoio a Jair Bolsonaro, que pediu o impeachment do ministros do STF Alexandre de Moraes, poderá ter integrantes armados na Avenida Paulista edit

247 - O setor de Inteligência da Policia Civil de São Paulo detectou uma movimentação entre grupos de bolsonaristas para que seus integrantes compareçam armados à manifestação do próximo dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo.

O Movimento Fora Bolsonaro já afirmou que não abre mão de se manifestar na Paulista em 7 de setembro. O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, rebateu a decisão da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, que liberou a Avenida Paulista para os pró-bolsonaristas se manifestarem no feriado de 7 de setembro.

Tanto os organizadores da manifestação pelo Fora Bolsonaro quanto os bolsonaristas requerem o direito de se manifestar na Paulista. O entendimento da Secretaria, no entanto, favorece os extremistas, que reivindicam o fechamento do STF e defendem o voto impresso.

Bonfim declarou em participação no programa Giro das 11 que irá recorrer em todas as instâncias da decisão da Secretaria de Segurança, sob o argumento de que esta é a vez do grupo de oposição ao governo. Uma ação foi apresentada ao Ministério Público de São Paulo no final da tarde desta quinta com este pedido.

