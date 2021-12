Polícia Civil ouve amigos de jovem influencer que denunciou estupro no rodeio de Jaguariúna

A jovem influencer Franciane Andrade denunciou no Instagram ter sido dopada e estuprada no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo edit

247 - A Polícia Civil informou que ouviu nesta quarta-feira (1) três amigos da jovem influencer Franciane Andrade, 23, que denunciou ter sido dopada e estuprada no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo.

Chorando, Franciane relatou o caso em uma série de stories publicados no Instagram. Ela disse que estava bebendo com amigos e que, depois de certo momento, não se lembra de mais nada.

As testemunhas ouvidas são duas amigas de Franciane que estavam com ela no evento e um amigo, que a encontrou após a festa. A investigação trabalha para encontrar novas pessoas para depor.

Segundo a Polícia Civil, câmeras de monitoramento da cidade vão ser analisadas ao longo desta quinta-feira para a apuração do caso. As 53 câmeras de segurança do Jaguariúna Rodeo Festival foram analisadas. (Com informações do G1).

