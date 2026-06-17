Polícia descobre 'biqueira' próxima à Faria Lima

247 - A Polícia Civil de São Paulo desarticulou um ponto de venda de drogas que funcionava em um condomínio na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das áreas mais valorizadas da capital paulista. A ação ocorreu nesta terça-feira, 16 de junho, com apoio da Guarda Municipal, e resultou na prisão de dois suspeitos.

As informações são da CNN Brasil. De acordo com a apuração, a investigação foi conduzida pelo 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi, no âmbito da Operação Gladiador, após dias de monitoramento, campanas e cumprimento de mandados judiciais.

O endereço investigado fica na Rua Coliseu, em uma área residencial próxima ao eixo financeiro da Faria Lima. Segundo relatório policial, agentes passaram a observar o local após suspeitas de que o condomínio estivesse sendo usado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante a vigilância, os investigadores registraram movimentação de pessoas nas proximidades do imóvel, presença de usuários e indícios de venda de drogas. A polícia afirma que as imagens obtidas no monitoramento ajudaram a identificar dois suspeitos apontados como responsáveis pela atividade criminosa.

De acordo com o relatório, um dos investigados foi filmado nas imediações do imóvel momentos antes do início das vendas. Outro suspeito aparece em diferentes registros ao lado de frequentadores e usuários que, segundo a polícia, procuravam o endereço para comprar drogas.

A investigação reuniu fotografias e vídeos para documentar a movimentação no local. Parte das imagens foi captada durante campana realizada pelos agentes, enquanto outros registros foram feitos com uso de drone.

As imagens aéreas mostraram a aproximação de usuários, a permanência dos investigados no ponto de venda e supostas negociações de drogas na área externa do imóvel. Em um dos registros citados pela polícia, um homem aparece deixando o local logo após uma possível compra de entorpecentes.

Após reunir os elementos da investigação, os policiais entraram no imóvel para cumprir os mandados judiciais. Os dois suspeitos foram presos, e drogas que, segundo a apuração, estavam sendo comercializadas no local foram apreendidas.

Operação aponta terceiro suspeito

O relatório da Polícia Civil também menciona a possível participação de um terceiro homem, ainda não identificado. Ele aparece em imagens obtidas durante a operação e é descrito como alguém que vestia bermuda branca.

Segundo os investigadores, esse terceiro suspeito teria sido flagrado atuando na comercialização dos entorpecentes. A identificação dele deverá ser alvo de novas diligências da Polícia Civil.

Na conclusão do documento, os agentes afirmam que os registros feitos durante a campana e as imagens captadas por drone permitiram comprovar a venda de drogas no endereço, identificar os investigados e fundamentar as prisões realizadas durante a ação.

A operação chamou atenção por ocorrer em uma das regiões mais caras e movimentadas de São Paulo, próxima à Avenida Brigadeiro Faria Lima, polo empresarial que concentra escritórios, bancos, fundos de investimento e empresas de tecnologia.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos, apurar a origem dos entorpecentes e esclarecer a extensão da estrutura usada para a venda de drogas no condomínio.