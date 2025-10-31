Polícia do Rio afirma que 42 dos 99 mortos identificados tinham mandados de prisão em aberto

247 - A Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou, na manhã desta sexta-feira (31), a lista com 99 nomes já identificados entre os 121 mortos na operação policial mais letal da história do estado, nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira (28). Agentes prenderam 113 pessoas.

Dos 99 identificados, pelo menos 78 tinham histórico criminal — incluindo acusações de homicídio e tráfico de drogas — e 42 estavam foragidos, afirmou o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

Entre os mortos identificados, 39 são de outros estados - 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 de Goiás, 4 do Ceará, 3 do Espírito Santo, 1 da Paraíba e 1 do Mato Grosso).

Os cerca de 2.500 agentes conseguiram deter 10 menores acusados de envolvimento em crimes. Também foram apreendidos 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos e 1 tonelada de drogas apreendida.

A polícia fez a operação contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que nasceu no estado na década de 70. Atualmente, o CV conta com forte poderio econômico e tem ramificações em mais de 20 estados brasileiros.