Polícia identifica os 10 mortos do desabamento de rocha em Capitólio

Metrópoles - A Polícia Civil de Minas Gerais identificou todas as 10 vítimas do desabamento de uma rocha em Capitólio, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu no sábado (8/1). O estado sofre com chuvas intensas. Pelo menos 145 cidades estão em situação de emergência.

As vítimas são: Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG); Camila Silva Machado, 18, de Paulínia (SP); Mykon Douglas de Osti, 24, de Campinas (SP); Sebastião Teixeira da Silva, 64, de Anhumas (SP); a esposa dele, Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57, de Itaú de Minas (MG); Geovany Teixeira da Silva, 37; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14; Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35; Rodrigo Alves dos Anjos, 40, de Betim (MG); e Carmem Pinheiro da Silva, 43.

