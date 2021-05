Policiais do Rio mataram, em média, uma pessoa a cada dez horas desde 1998

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro de 1998 e março deste ano, quase 21 mil pessoas morreram em confronto com a polícia no Estado do Rio edit

247 - O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou um levantamento apontando que, entre janeiro de 1998, início da série histórica divulgada pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), e março deste ano, 20.957 pessoas morreram em confronto com a polícia no Estado do Rio, o que representa uma morte a cada dez horas, em média, nestes 23 anos. Nessa quinta-feira (6), uma operação policial no Jacarezinho, Zona Norte da cidade do Rio, terminou com 25 mortos. Um deles era policial civil. Foi a maior chacina da história da capital fluminense.

Dos cinco anos com maior quantidade de mortos pela polícia, três são os mais recentes: 2019 (1.814 mortes), 2018 (1.534) e 2020 (1.245 mortos). Em média, a polícia do Rio mata 873 pessoas em confrontos armados a cada ano. E as 20.957 pessoas superam os habitantes de 27 municípios fluminenses, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo.

Levando em consideração os dez meses em que a polícia mais matou suspeitos, todos estão concentrados nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. O mês com mais registros foi julho de 2019, com 195 mortes.

