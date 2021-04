Por unanimidade, Alesp afasta por 6 meses Fernando Cury, que assediou Isa Penna

“Não foi a cassação, como queríamos, mas muito melhor do que as ‘férias remuneradas’ propostas no Conselho de Ética. Vitória da luta das mulheres e da força de Isa Penna!”, afirmou o perfil do PSOL nas redes sociais edit

247 - Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) decidiu afastar por 6 meses o deputado Fernando Cury, que assediou a deputada Isa Penna, do PSOL, no final do ano passado.

A Alesp decidiu, por unanimidade, afastar por 6 meses o deputado Fernando Cury, que assediou @IsaPennaPsol. Não foi a cassação, como queríamos, mas muito melhor do que as "férias remuneradas" propostas no Conselho de Ética. Vitória da luta das mulheres e da força de Isa Penna! ✊ April 1, 2021

