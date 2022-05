Pré-candidato do PDT em Minas faz elogios e compara Lula a Nelson Mandela (vídeo)

O deputado Miguel Corrêa, do PDT, de Ciro Gomes, destacou a importância do ex-presidente Lula para a retomada dos direitos sociais edit

247 - O pré-candidato ao governo de Minas Gerais Miguel Corrêa (PDT) fez elogios ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Pra mim o Lula está para o Brasil assim como Nelson Mandela está para a África do Sul", afirmou em entrevista à TV Paranaíba, afiliada RecordTV em Uberlândia (MG).

Mendela (1918-2013) liderou as mobilizações contra o Apartheid, regime de segregação racial na África do Sul.

O pré-candidato afirmou que a "vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil".

Confira, a partir dos 15min38s, a pergunta que deu origem à comparação feita pelo deputado federal entre Lula e Mandela:

