Pré-candidato gay é atacado por Rodrigo Constantino

247 - O pré-candidato a vereador de São Paulo pelo PT William de Lucca sofreu ataques do jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino após criticá-lo por rir das mortes causadas pela pandemia de Covid-19 durante uma entrevista na Rádio Jovem Pan.

Enquanto um especialista tentava falar a real situação das mortes no Brasil, diante de outros países, o bolsonarista começa a gargalhar e, questionado pelo entrevistado, até tenta, mas não consegue justificar sua atitude totalmente desnecessária.

Ao ser questionado por De Lucca nas redes sobre o motivo de rir diante das mortes causadas pela pandemia e das famílias despedaçadas por elas, o partidário do bolsonarismo o ofendeu, como todos os demais defensores do atual presidente, ao invés de aproveitar a oportunidade para se explicar e debater o tema.

De Lucca, por sua vez, não fugiu do debate e, novamente, ressaltou a falta de empatia do jornalista ao rir das mortes causadas pela Covid no país. “Está no vídeo, está registrado. Mas a verdade é relativa para o bolsonarismo que você representa”, disse De Lucca.

