Prefeito de Mongaguá volta a se emocionar sobre mortes e critica feriadão

247 - O prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes (Republicanos), voltou a se emocionar hoje ao falar novamente sobre as mortes do pai e do irmão pelo novo coronavírus. Ontem, em uma live nas redes sociais, o chefe do Executivo da cidade da Baixada Santista desabafou sobre as perdas dos dois familiares no intervalo de uma semana.

O prefeito falou das críticas que recebe por adotar medidas restritivas duras na cidade. A informação é do portal UOL. "Entendo a situação do comerciante, muitos fazem isso (críticas), mas alguns fazem de forma maldosa, induzindo a pessoa a criar o ódio", rebateu, se emocionando bastante ao citar o pai e o irmão". Queria que meu pai e meu irmão falassem 'quebrei porque fiquei com comércio fechado em uma pandemia".

