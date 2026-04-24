Prefeito de Sorocaba teria encomendado buraco 'fake' para gravar TikTok; veja

247 - O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), passou a ser alvo de duas notícias-crime encaminhadas ao Ministério Público de São Paulo após servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) denunciarem a abertura de um buraco que, segundo eles, não teria necessidade técnica e teria sido feito para gravação de um vídeo sobre recapeamento, informa o UOL.

Ministério Público analisa denúncias

As representações estão sob análise do Ministério Público, conforme confirmado pela assessoria de imprensa do órgão. Uma das denúncias foi protocolada pelo vereador Raul Marcelo (PSOL), que questiona a motivação da intervenção realizada na via pública.

A investigação deve avaliar se houve irregularidade na execução do serviço apontado pelos servidores e se a ação atendeu aos critérios técnicos exigidos para esse tipo de obra.

Prefeitura de Sorocaba nega irregularidades

Procurada, a Prefeitura de Sorocaba afirmou que a abertura da vala seguiu procedimentos técnicos e administrativos regulares. Em nota oficial, a administração municipal declarou: “a vala foi aberta por equipe do Saae/Sorocaba para obra de manutenção em rede de esgoto”.

Segundo a gestão, a intervenção teve justificativa técnica específica. “Houve troca de abraçadeira danificada e o trabalho foi concluído no mesmo dia, seguido da recomposição do pavimento da via, conforme protocolos operacionais”, informou.

Gestão afirma que serviço seguiu protocolos

A prefeitura também destacou que a ação foi realizada a partir de uma demanda formalmente registrada. “A intervenção ocorreu a partir de solicitação de serviço devidamente registrada pela autarquia. Todas essas ordens seguem fluxo interno de controle, garantindo rastreabilidade das demandas e das intervenções realizadas”, acrescentou.

Caso segue em apuração

Com as denúncias formalizadas, o Ministério Público deverá aprofundar a análise dos fatos para verificar se houve desvio de finalidade ou qualquer irregularidade na execução da obra. O andamento do caso pode resultar em medidas administrativas ou judiciais, dependendo das conclusões das investigações.