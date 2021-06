Presença de Moro em evento para o qual foi desconvidado era exigência de laboratório da cloroquina

Apsen Farmacêutica, uma das maiores fabricantes de cloroquina do país, foi a patrocinadora do painel que seria apresentado no Conpedi pelo ex-juiz condenado no STF por parcialidade contra Lula edit

247 - A participação do ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade contra Lula, no 3º Encontro Virtual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil (Conpedi) foi cancelada após protestos de professores e juristas.

Moro coordenaria o painel “O Papel do Setor Privado em Políticas Anticorrupção e de Integridade”. A patrocinadora do painel é a empresa Apsen Farmacêutica, uma das maiores fabricantes de cloroquina do país, medicamento comprovadamente ineficaz no tratamento contra a Covid-19, que é defendido por Jair Bolsonaro como opção para o enfrentamento da pandemia. Moro foi indicado pela UniCuritiba, programa de pós-graduação do Paraná.

Mesmo com o cancelamento do painel de Moro, professores de pós-graduação e juristas reforçaram seu posicionamento contrário à participação do ex-ministro. Em texto subscrito por 124 pessoas, os profissionais de Direito afirmaram que, apesar da decisão de vetar o painel, consideravam "um desrespeito a toda a comunidade jurídica do país e às suas instituições a possível presença daquele que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como suspeito e parcial nos processos que dirigiu".

