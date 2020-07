"Presepada" de Marcelinho Carioca com Bolsonaro foi estratégia de candidatura a vereador pelo PSL

Após gravar um vídeo ao lado de Jair Bolsonaro, que vestiu uma camisa do Corinthians, o ex-jogador Marcelinho Carioca vai se dedicar à campanha para vereador pelo PSL na capital paulista. O convite teria partido da deputada federal Joice Hasselmann edit

247 - Após gravar um vídeo ao lado de Jair Bolsonaro, que vestiu uma camisa do Corinthians, o ex-jogador Marcelinho Carioca deixará a rádio "Arena Tropical", onde trabalha como comentarista e será candidato a vereador pelo PSL na capital paulista. A informação foi confirmada pelo deputado federal Júnior Bozzella (SP), vice-presidente da legenda. O convite teria partido da deputada federal Joice Hasselmann, que recebeu em sua casa o ex-ídolo corinthiano no início de fevereiro para conversar sobre as eleições municipais.

O ex-jogador perdeu um contrato de publicidade com o BMG, após a má repercussão de uma live em que ele deu uma camisa do "timão" a Bolsonaro, que, neste ano, enfrentou protestos da Gaviões da Fiel pedindo democracia.

O ex-jogador teria comentado que não estava disposto tentar a eleição pela sexta vez, mas a parlamentar o convenceu e ofereceu apoio financeiro a uma eventual candidatura dele, segundo informações publicadas pelo portal Uol.

Uma pessoa ciente do teor da conversa informou que o PSL ofereceu a Marcelinho verba "de cabeça de chapa", o que teria convencido o ex-jogadora se filiar ao ex-partido de Bolsonaro. "O PSL tem muita afinidade com ele, e ele com o partido", disse Bozella.

Marcelinho já foi filiado ao PSB, ao PRB, ao Podemos, e até ao PT, partido pelo qual passou alguns dias como deputado em Brasília.

O ex-jogador deixará a rádio onde trabalha nesta sexta-feira (31) para se dedicar aos preparativos para a campanha.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.