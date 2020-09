Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo diz que há mais racistas no movimento negro do que na PM

247 - O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que "há mais racistas no movimento negro que nos efetivos das Polícias Militares de todo o Brasil".

Camargo se intitula "negro de direita", "antivitimista" e "inimigo do politicamente correto".

De acordo com o relatório da Rede de Observatórios da Segurança, grupo de estudos sobre violência nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, divulgado em julho, os negros (pretos e pardos) representam 75% dos mortos pela polícia.

Camargo é reconhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de "filha da puta" por ele. Também afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita" e formado "vagabundos".

Diante de intensos protestos contra o racismo policial nos Estados Unidos, o presidente da Fundação Palmares afirmou que o movimento Black Live Matters (Vidas Negras Importam) é um "lixo esquerdopata!".

