Prisão de jovem de Uberlândia por tuíte contra Bolsonaro é "ilegal do início ao fim", diz Augusto de Arruda Botelho

Revista Fórum - A prisão em flagrante do rapaz de 24 anos em Uberlândia (MG), nesta quinta-feira (4), vem ganhando forte repercussão nas redes sociais. João Reginaldo da Silva Júnior fez referência a ida de Jair Bolsonaro à cidade e acabou preso por causa de um tuíte.

Segundo o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, que leu o auto da prisão do jovem, a detenção foi ilegal. “Pronto, li o auto de prisão em flagrante do rapaz que fez um tuíte sobre o Presidente. Ilegal do início ao fim”, escreveu Botelho. “É, meus caros, o arbítrio se instalou”, constatou, ainda, o criminalista.

