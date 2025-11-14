Professor da Unesp é demitido após mais de 40 denúncias de assédio

247 - O professor Rafael Salatini de Almeida, do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Marília (SP), foi demitido após 44 denúncias de assédio. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de SP.

O Centro Acadêmico de Relações Internacionais “Diplomata Sérgio Vieira de Mello” protocolou as denúncias na Ouvidoria da universidade em maio de 2024. Na época, estudantes colaram cartazes em protesto pelo campus da universidade.

Entre as mensagens expostas no campus, que teriam sido ditas pelo professor em sala de aula, estão: "só quando a mulher tira a calcinha, você descobre se ela é porca ou não" e "ninguém aguenta mais ver mulher com os peitos de fora, se você quer mostrar seus peitos, mostra para outro".

Números

Um levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis, realizado em parceria com o Ipec (Instituto Inteligência de Pesquisa e Consultoria) e publicado como parte da pesquisa Mulheres 2025, revela que 75% das mulheres residentes nas dez maiores capitais do país já foram vítimas de alguma forma de assédio sexual.

Entre as cidades avaliadas, Porto Alegre apresenta o índice mais elevado, chegando a 79%. Em seguida aparecem Rio de Janeiro e Recife, ambas com 77%. Os menores percentuais foram registrados em Belo Horizonte e Fortaleza, cada uma com 68%.

O estudo aponta ainda que o assédio ocorre principalmente em ambientes públicos — como ruas, praças, parques e praias — além do transporte coletivo e de veículos de aplicativo, que figuram entre os locais de maior incidência desse tipo de violência.