Professores da USP ironizam possibilidade de Janaína Paschoal disputar uma vaga ao Senado

247 - Professores da Universidade de São Paulo (USP) ironizaram as chances da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL), relatora do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os docentes dizem que “podem até fazer campanha à professora licenciada da universidade se isso a deixar mais oito anos longe das salas de aula”.

A parlamentar deverá se reunir nesta segunda-feira (10) com a direção do PRTB para discutir sua provável filiação e a possibilidade de disputar uma cadeira ao Senado pelo mesmo partido do vice-presidente Hamilton Mourão. "Serei candidata ao Senado, isso está definido”, disse ela durante uma entrevista na semana passada.

