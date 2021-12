PSB aprova pré-candidatura de Freixo ao governo do Rio

Apoie o 247

ICL

247 - O PSB no Rio decidiu neste sábado (18) apoiar as pré-candidaturas do deputado Marcelo Freixo a governador do estado e do deputado Alessandro Molon a uma vaga ao Senado pelo estado.

“Desejamos dialogar com os partidos de nosso campo e com outros partidos a respeito da possibilidade de compor a chapa que disputará tais vagas. Não temos a pretensão de impor qualquer caminho ou solução, queremos apenas convidar à reflexão sobre a melhor tática para derrotar o bolsonarismo onde ele nasceu: no estado do Rio de Janeiro”, diz o PSB em declaração durante o 18º Congresso Estadual do Partido.

O PSB discute com o PT, PSOL, PCdoB e PV a formação de uma federação partidária. Com nova legislação, legendas podem se juntar e funcionar como um partido único durante 4 anos. O PSB também articula a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao partido para ser candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-preisdente Lula.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE