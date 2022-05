PSB desfilia vereador de São Paulo que proferiu falas racistas durante sessão da Câmara Municipal

Apoie o 247

247 - O PSB anunciou, nesta quarta-feira (4), a desfiliação do vereador paulistano Camilo Cristófaro por desferir frases de cunho racista na terça-feira (3), durante uma sessão da Câmara Municipal de São Paulo. Ainda na terça, deputados federais da legenda solicitaram que a Comissão de Ética do PSB abrisse um processo visando a expulsão do vereador. A desfiliação, porém, torna o processo desnecessário.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, “para adotar um rito sumário, o presidente do partido em SP, Jonas Donizette, aceitou um pedido que o parlamentar fez de afastamento dos diretórios municipal e estadual da agremiação, no dia 28 de abril”.

Na ocasião, Cristófaro citava o artigo 17, parágrafo 6º, da Constituição, que permite o desligamento partidário com a anuência da direção da agremiação, apesar de não ter falado abertamente em desfiliação.

"Ele já vinha me ligando, afirmando que queria a desfiliação. Estávamos tentando segurá-lo. Mas, diante do fato gravíssimo de manifestação de racismo, que vai contra os princípios do PSB, o desligamento foi aceito", disse Donizette, de acordo com a reportagem.

As falas de cunho racista feitas por Cristófaro aconteceram quando ele participava de forma remota de uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo., quando ele achava que o microfone estava desligado. “Não lavaram a calçada. É coisa de preto, né?", disse o parlamentar no áudio transmitido pelo telão da Casa Legislativa.

