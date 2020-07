PSDB sai em defesa de Alckmin: referência de correção e retidão na vida pública

247 - O presidente do PSDB, Bruno Araújo, pelo perfil oficial do partido no Twitter, se solidarizou em nome da sigla com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, indiciado nesta quinta-feira (16) pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, caixa dois e corrupção.

"Governador quatro vezes de São Paulo, quase cinco décadas de vida pública, médico, Geraldo Alckmin sempre levou uma vida modesta e de dedicação ao serviço público. É uma referência de correção e retidão na vida pública. Tem toda a confiança do PSDB", escreveu Araújo.

O inquérito contra Alckmin está no Ministério Público de São Paulo, que decide se arquiva a denúncia ou ordena novas diligências para aprofundar a apuração.

