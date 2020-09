PSOL vai oficializar candidatura de Boulos em ato no bairro do Campo Limpo

247 - O PSOL vai oficializar a candidatura da chapa Guilherme Boulos e Luiza Erundina à Prefeitura de São Paulo com um ato presencial no sábado, 5, no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul da capital paulista, segundo o Estado de S. Paulo. O evento será no campo de futebol da comunidade Morro da Lua, no bairro em que mora o candidato.

Segundo Boulos, o objetivo é reforçar a necessidade de priorizar a periferia da cidade. “É a primeira vez que uma convenção não acontece em um saguão de hotel ou centro de convenções do outro lado da ponte (do Rio Tietê). Uma campanha se faz também com símbolos. O que pretendemos fazer é uma inversão de prioridades”, disse Boulos.

Ele ainda falou que serão tomados todos os cuidados sanitários para evitar que os participantes corram risco de contaminação pelo novo coronavírus. As cadeiras dos cerca de 150 participantes serão dispostas a 1,5 metro de distância uma da outra, como recomendam os médicos. Todos serão obrigados a usar máscaras de proteção, haverá distribuição de álcool em gel e uma equipe médica vai medir a temperatura das pessoas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou na sexta-feira, 28, por unanimidade, a realização de comícios eleitorais virtuais - os chamados “livemícios”.

