PT anuncia ação judicial contra vice de Tarcísio após fala que associa partido ao narcotráfico

247 - O Diretório Nacional do PT (Partido dos Trabalhadores) decidiu acionar a Justiça contra o governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), após declarações em que ele classificou o partido como um “partido narcoafetivo”. A ação judicial será assinada pela direção nacional da legenda.A informação foi divulgada pela CNN Brasil e se refere a uma fala feita por Ramuth nesta segunda-feira (5), quando ele foi questionado por jornalistas sobre a crise política na Venezuela e a possibilidade de um novo fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil.

A declaração ocorreu durante uma agenda oficial em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Ao comentar o cenário internacional e seus possíveis reflexos no Brasil, o governador em exercício afirmou: “Eu acredito que esse êxodo vai acabar levando aquelas pessoas, principalmente na fronteira, a retornar ao seu país, onde ele vai poder desfrutar de liberdade e vai deixar de ter aquele Estado 'narcoafetivo', como nosso PT, que temos aqui no nosso país.”

Reação do Partido dos Trabalhadores

Nos bastidores, dirigentes do PT avaliam que a fala extrapola o debate político e atinge a honra da sigla. A cúpula petista entende que a judicialização do caso é necessária para coibir ataques considerados infundados e para evitar a disseminação de desinformação, especialmente em um contexto pré-eleitoral.Integrantes do partido afirmam que a ação tem caráter institucional e não individual, já que a declaração foi feita por um chefe do Executivo estadual no exercício do cargo, durante compromisso oficial.

Contexto político em São Paulo

Felicio Ramuth é filiado ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, que integra a base aliada do governo federal, mas mantém posição política distinta do PT no estado de São Paulo. Ramuth ocupa interinamente o cargo de governador na ausência de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A fala ocorreu em meio ao aumento das tensões diplomáticas envolvendo a Venezuela e ao debate sobre eventuais impactos migratórios no Brasil, tema que tem mobilizado diferentes autoridades públicas nos últimos dias.

Até o momento, Felicio Ramuth não se manifestou oficialmente sobre a decisão do PT de ingressar com a ação judicial. Também não foram divulgados detalhes sobre o tipo de processo que será apresentado ou em qual instância a ação deverá tramitar.