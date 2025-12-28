Queda de avião em Copacabana: bombeiros confirmam localização de um corpo

247 - A queda de um ultraleve no mar de Copacabana, na altura do Posto 3, por volta de 12h30 deste sábado (27), expôs novas informações sobre o piloto que conduzia a aeronave. De acordo com o subprefeito da Zona Sul do Rio, Bernardo Rubião, a empresa responsável pelo equipamento informou que este era o primeiro voo do piloto nesse tipo específico de ultraleve.

Segundo a CNN Brasil, a aeronave havia decolado do Aeroporto de Jacarepaguá instantes antes do acidente. A torre de controle do terminal confirmou ao Corpo de Bombeiros que o ultraleve seguia apenas com o piloto a bordo.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente após a queda. O Corpo de Bombeiros mobilizou mergulhadores e embarcações, e, no início da tarde, confirmou ter localizado um corpo na área onde os destroços foram vistos. Até o momento, a identificação oficial não havia sido divulgada.

Em uma rede social, o subprefeito Bernardo Rubião reafirmou que, segundo a empresa, o piloto voava sozinho. Ele também lamentou o acidente e destacou a rapidez da mobilização dos agentes públicos. “A empresa confirmou que havia apenas o piloto na aeronave”, escreveu Rubião.

A perícia deve analisar as condições do ultraleve e investigar possíveis falhas técnicas ou fatores humanos envolvidos na queda. Especialistas consultados por autoridades ressaltam que voos inaugurais de modelos específicos exigem treinamento prévio, mesmo para pilotos experientes.

A área do Posto 3 ficou parcialmente isolada durante a operação de resgate, e banhistas acompanharam a movimentação de bombeiros, guardas municipais e equipes da Defesa Civil. Até o início da noite, buscas adicionais permaneciam em andamento.

As autoridades reforçaram que novas informações deverão ser divulgadas após a conclusão das etapas iniciais da investigação e a análise dos destroços recuperados.