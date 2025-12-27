TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Ultraleve de publicidade cai no mar em Copacabana; Piloto é encontrado morto

      Bombeiros encerram buscas após localizar vítima; FAB e Cenipa iniciam investigação sobre o acidente

      Queda de avião em Copacabana (Foto: Reprodução)

      247 - Um acidente envolvendo um ultraleve de propaganda que caiu no mar de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, terminou de forma trágica neste sábado. Após cerca de duas horas e meia de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do piloto da aeronave, que foi retirado da água e encaminhado para o 1º Grupamento Marítimo (1º Gmar), em Botafogo. Não houve registro de feridos entre banhistas ou outras pessoas que estavam na praia no momento da queda.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O ultraleve caiu no mar enquanto sobrevoava a orla de Copacabana, em um horário de grande movimentação, com a presença de motoaquáticas e diversas embarcações próximas ao local do impacto.

      Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o acionamento ocorreu às 12h34, nas proximidades do posto 3 da praia. A corporação mobilizou motos aquáticas, embarcações, mergulhadores e apoio aéreo para as buscas. Com a localização do corpo do piloto, os bombeiros iniciaram o processo de desmobilização da operação. Permaneceram na água apenas os militares que aguardam a retirada da aeronave.

      De acordo com as informações oficiais, a empresa proprietária do ultraleve ficará responsável pela remoção do aparelho do mar. Para isso, será contratada uma firma especializada nesse tipo de serviço, uma vez que a aeronave permanece submersa.

      Testemunhas relataram momentos de apreensão logo após a queda. Banhistas afirmaram ter ouvido um barulho forte antes de ver a faixa de propaganda que o ultraleve carregava cair na água. Nas redes sociais, vídeos e comentários sobre o acidente se espalharam rapidamente ao longo da tarde, refletindo o impacto do ocorrido em uma das praias mais movimentadas do país.

      Em nota divulgada no fim da tarde deste sábado, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já iniciaram os procedimentos para apurar as causas da queda da aeronave, de matrícula PT-AGB. A investigação vai analisar as circunstâncias do voo e do acidente, seguindo os protocolos técnicos da aviação civil.

      Artigos Relacionados

      Tags