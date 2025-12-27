Ultraleve de publicidade cai no mar em Copacabana; Piloto é encontrado morto

247 - Um acidente envolvendo um ultraleve de propaganda que caiu no mar de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, terminou de forma trágica neste sábado. Após cerca de duas horas e meia de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do piloto da aeronave, que foi retirado da água e encaminhado para o 1º Grupamento Marítimo (1º Gmar), em Botafogo. Não houve registro de feridos entre banhistas ou outras pessoas que estavam na praia no momento da queda.

O ultraleve caiu no mar enquanto sobrevoava a orla de Copacabana, em um horário de grande movimentação, com a presença de motoaquáticas e diversas embarcações próximas ao local do impacto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o acionamento ocorreu às 12h34, nas proximidades do posto 3 da praia. A corporação mobilizou motos aquáticas, embarcações, mergulhadores e apoio aéreo para as buscas. Com a localização do corpo do piloto, os bombeiros iniciaram o processo de desmobilização da operação. Permaneceram na água apenas os militares que aguardam a retirada da aeronave.

De acordo com as informações oficiais, a empresa proprietária do ultraleve ficará responsável pela remoção do aparelho do mar. Para isso, será contratada uma firma especializada nesse tipo de serviço, uma vez que a aeronave permanece submersa.

Testemunhas relataram momentos de apreensão logo após a queda. Banhistas afirmaram ter ouvido um barulho forte antes de ver a faixa de propaganda que o ultraleve carregava cair na água. Nas redes sociais, vídeos e comentários sobre o acidente se espalharam rapidamente ao longo da tarde, refletindo o impacto do ocorrido em uma das praias mais movimentadas do país.

Em nota divulgada no fim da tarde deste sábado, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já iniciaram os procedimentos para apurar as causas da queda da aeronave, de matrícula PT-AGB. A investigação vai analisar as circunstâncias do voo e do acidente, seguindo os protocolos técnicos da aviação civil.