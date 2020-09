Queimadas no Pantanal: céu de São Paulo amanhece alaranjado e nublado por causa da fumaça

247 - Moradores da cidade de São Paulo viram o dia amanhecer nesta sexta-feira (18) com o céu da capital alaranjado e nublado. O que causou o fenômeno foi a fumaça vinda das queimadas no Pantanal, na região Centro-Oeste, que se misturou com a nebulosidade, de acordo com o Climatempo.

Ao longo do dia, o céu deve escurecer ainda mais. A previsão é que ocorra também a "chuva escura", causada pela alta concentração de poluentes na atmosfera.

É possível que a fumaça atinja áreas do centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo a capital, e do centro-sul de Minas Gerais.

Com uma mudança de vento, a expectativa é a de que a fuligem deixe São Paulo na segunda-feira

