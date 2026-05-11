Quem é o guarda municipal que matou noiva no dia do próprio casamento

247 - O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, foi preso em flagrante por feminicídio após matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, durante a festa do próprio casamento, em Campinas, no interior de São Paulo. O crime ocorreu na noite de sábado (9), horas depois de o casal oficializar a união em cartório.

As informações são do g1. Daniel integrava a Guarda Municipal desde 1998 e atuava internamente em uma das bases operacionais da corporação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu após uma discussão entre o casal. Os dois teriam entrado em luta corporal, e familiares conseguiram retirar as crianças do local antes de a situação se agravar.

Em seguida, segundo o registro policial, o guarda municipal pegou a arma funcional, agrediu Nájylla e atirou contra ela. Após os disparos, ele fugiu do local.

Testemunhas relataram que Daniel retornou à residência e efetuou novos tiros. Nájylla chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima deixa três filhos de um relacionamento anterior: um adolescente de 15 anos e duas meninas, de 12 e 8 anos. As crianças estavam na festa e presenciaram o crime, segundo as informações divulgadas.

Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, tinha três filhos de um relacionamento anterior. O caso ocorreu nesse sábado (9/5), em Campinas (SP) (Photo: Reprodução) Reprodução

Histórico de violência

A mãe de Nájylla, Rosilaine Alves Duenas, de 49 anos, afirmou que o guarda municipal tinha histórico de violência quando ingeria bebida alcoólica. Ela disse que já havia alertado a filha sobre agressões, mas relatou que Nájylla estava apaixonada e decidiu se casar.

Abalada pela morte da filha na véspera do Dia das Mães, Rosilaine lamentou a tragédia. “Não é fácil, meu filho. Só Deus”, disse.

A mãe também contou que Nájylla realizava o sonho de cursar Direito em uma faculdade on-line. “Queria se formar advogada”, afirmou.

Nájylla era a mais velha de quatro irmãos. A família, que mora no Paraná, chegou a Campinas no domingo (10) para acompanhar os procedimentos de liberação do corpo e organizar o velório, previsto para esta segunda-feira (11).

Corregedoria acompanha o caso

De acordo com a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação depois do crime. Ele foi levado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou preso em flagrante.

Em nota, a Guarda Municipal lamentou o caso e reafirmou o compromisso no combate à violência. A corporação informou ainda que a Corregedoria acompanha a investigação e abrirá procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do agente.