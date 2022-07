Rede dá sinal verde para Marina vice de Haddad: ‘decisão cabe exclusivamente a ela’

Apoie o 247

247 - A Rede Sustentabilidade venceu as resistências internas e liberou a ex-ministra Marina Silva para ser a vice na chapa do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) para disputar o governo de São Paulo. Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a decisão de integrar ou não a chapa encabeçada por Haddad caberá “exclusivamente a ela”. Aliados da ex-ministra avaliam que ela deve manter sua pré-candidatura à Câmara em função de ser uma "puxadora" de votos com potencial para ampliar as vagas do partido na Casa Legislativa.

Marina, contudo, vem afirmando que prefere disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados. Ela, inclusive, já teria adiantado o projeto para o petista em uma reunião na semana passada. Na ocasião, ela teria dito “que prefere trabalhar para consolidar a Rede e, por isso, prefere ser candidata a deputada federal”. Diante da recusa, Haddad teria pedido que ela deixasse as “portas abertas” para novas conversas sobre a composição da chapa.

