Relator pede que deputado que assediou Isa Penna tenha mandato suspenso por 6 meses

247 - Parecer do deputado estadual Emídio Souza (PT), relator do processo na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no julgamento do deputado Fernando Cury (Cidadania), pediu que o parlamentar tenha o seu mandato suspenso por um período de seis meses. Cury é acusado de assediar a também deputada Isa Penna (PSOL). Durante uma sessão, no final do ano passado, ele se aproximou da deputada Isa Penna (PSOL) por trás e apalpou os seios da parlamentar.

De acordo com reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Souza diz que o comportamento de Cury foi “inaceitável" e "inadequado". Ele também recomenda que durante o período de afastamento, também seja "suspensa a percepção de qualquer subsídio pelo parlamentar e vantagens dele decorrentes"​.

"O comportamento do denunciado, deputado Fernando Cury em relação a denunciante, deputada Isa Penna na sessão extraordinária do dia 16/12/2020 é inaceitável por ofender de maneira grave seu inviolável direito de não ter o seu corpo tocado por quem não foi, expressamente, por ela autorizado", diz Emídio em seu relatório.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.