Ricardo Nunes lança dúvidas sobre volta de Marta Suplicy ao PT e apoio a Boulos

247 - Em meio à intensificação das discussões sobre uma possível volta da ex-prefeita e ex-ministra Marta Suplicy (sem partido) ao PT, o prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), lançou dúvidas sobre a concretude das especulações.

Além da ida ao PT, Marta, que atua como secretária de Relações Internacionais na gestão do emedebista, teria aceitado o convite para ser candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

No entanto, Nunes desacreditou das informações divulgadas amplamente pela imprensa. Ele também destacou que tem uma relação de proximidade com Marta e que ela não indicou que realizaria qualquer mudança de rumo político.

“Desde que começaram a sair essas matérias, a gente não falou sobre esse assunto. Acho que se tivesse algo de concreto, ela teria falado comigo”, declarou o prefeito, na segunda-feira 8, ao ser questionado por diferentes veículos de imprensa, conforme o relato do jornal O Estado de S. Paulo.

“Como ela não me comunicou, estou desconsiderando essa situação. Tenho confiança na Marta, acho que ela faz um bom trabalho. A gente tem uma relação pessoal, ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa. Não vejo nada com relação a mudança de comportamento”, completou Nunes.

Marta teve uma com o presidente Lula (PT) nesta segunda-feira (8) no Palácio do Planalto. Após a reunião, o deputado federal Rui Falcão (PT) afirmou que o "caminho está posto" para que a ex-prefeita de São Paulo retorne às fileiras do PT.

