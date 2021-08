RJ suspende aulas presenciais na capital e em 35 municípios devido à variante delta

247 - O governo do Rio de Janeiro suspendeu, nesta sexta-feira (6), as aulas presenciais na rede estadual de ensino da capital e de mais 35 municípios por conta do aumento das contaminações pela variante delta do coronavírus. A medida será válida para a semana de 9 a 13 de agosto.

Durante esse período, as aulas serão realizadas remotamente. Escolas funcionarão apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, a entrega de documentos e a realização da matrícula de alunos.

Os municípios onde as aulas presenciais estão suspensas são: Aperibé, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Carapebus, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Itaperuna, Japeri, Laje do Muriaé, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Nova Iguaçu, Porciúncula, Queimados, Rio de Janeiro, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de Ubá, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Seropédica, Silva Jardim, Teresópolis, Trajano de Moraes e Varre-Sai.

Em outros 56 municípios, as aulas poderão ocorrer de modo híbrido (presencial e remoto) nas escolas estaduais. Estes são: Angra dos Reis; Araruama; Areal; Armação de Búzios; Arraial do Cabo; Barra do Piraí; Barra Mansa; Bom Jardim; Cabo Frio; Cachoeiras de Macacu; Campos dos Goytacazes; Cantagalo; Carmo; Casimiro de Abreu; Comendador Levy Gasparian; Conceição de Macabu; Engenheiro Paulo de Frontin; Guapimirim; Itaboraí; Itaguaí; Itatiaia; Macaé; Macuco; Magé; Mangaratiba; Maricá; Mendes; Miguel Pereira; Niterói; Nova Friburgo; Paracambi; Paraíba do Sul; Paraty; Paty do Alferes; Petrópolis; Pinheiral; Piraí; Porto Real; Quatis; Quissamã; Resende; Rio Bonito; Rio Claro; Rio das Ostras; Santa Maria Madalena; São Fidélis; São Gonçalo; São José do Vale do Rio Preto; Sapucaia; Saquarema; Sumidouro; Tanguá; Três Rios; Valença; Vassouras; Volta Redonda.

As escolas particulares, vinculadas ao sistema estadual de Educação, deverão funcionar conforme as determinações dos municípios em que estão localizadas. (Com informações do G1).

