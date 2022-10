Rodrigo Garcia vai anunciar apoio a Tarcísio, diz Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - "O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), vai anunciar entre esta terça-feira e amanhã apoio ao candidato do Republicanos ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas", informa Vera Magalhães, do jornal O Globo.

O ex-presidente Lula (PT) e o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, nutriam esperanças de atrair Garcia para seus respectivos palanques. "Vários emissários da campanha de Fernando Haddad procuraram o tucano desde domingo para tentar costurar o apoio ao petista. Ouviram de aliados de Garcia que a tentativa era incoerente e tardia diante dos ataques reiterados de Haddad ao governador ao longo da campanha, praticamente igualando o mal que representariam os governos do PSDB no Estado e o de Bolsonaro no Brasil".

>>> Por apoio de Garcia em São Paulo, PT avalia apoiar PSDB em Pernambuco, Mato Grosso e Rio Grande do Sul

Ainda segundo aliados de Garcia, a eleição de Tarcísio abriria espaço ao PSDB no governo, porque "por não conhecer a máquina paulista, Tarcísio precisará de 'ajuda', indicando uma predisposição de integrar o eventual governo".

Quanto à eleição presidencial, segundo Vera, Garcia deverá ficar neutro. "Garcia está sendo aconselhado a não se manifestar em favor de Jair Bolsonaro no plano nacional. Isso porque esse apoio seria mais difícil depois das brigas entre o presidente e seu antecessor no Palácio dos Bandeirantes, João Doria. Mas ainda há no entorno de Garcia quem o aconselhe a incluir na declaração de apoio ao menos uma menção a que a volta do PT seria pior que Bolsonaro".

