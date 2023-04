Rogério Correia: 'Bolsonaro foi o mandante do vandalismo golpista'

'A narrativa bolsonarista é a mesma da Terra plana', afirmou o deputado do PT-MG edit

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) disse neste domingo (23) que Jair Bolsonaro foi o mandante dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando manifestantes terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF).

"O vandalismo golpista do 8 de janeiro teve Bolsonaro como mandante. Destaco no vídeo que a narrativa bolsonarista é a mesma da Terra plana, pode até ganhar likes, mas aquela data jamais deixará de ser uma tentativa de golpe da ultradireita", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaristas tentaram invadir o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, mas não conseguiram.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) tentou bloquear por apenas 16 minutos as invasões dos terroristas.

O Gabinete de Segurança Institucional divulgou, em seu site, arquivos das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto.

