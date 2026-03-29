Rogério Correia: Flávio Bolsonaro é traidor da Pátria e representa interesses de fora

247 - O deputado federal Rogério Correia classificou como “traição à pátria” a participação do senador Flávio Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada no Texas, nos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar criticou duramente as declarações feitas pelo filho do ex-presidente durante o evento.

“Traidor da Pátria. Flávio Bolsonaro atravessa fronteiras para atacar o próprio país e se alinhar a Donald Trump. Não representa o Brasil, representa interesses de fora”, escreveu Correia. Em outro trecho, ele acrescentou: “Coloca Amazônia, minerais e riquezas nacionais na prateleira dos estrangeiros e age como peça de um projeto de submissão”.

A crítica ocorre após falas de Flávio Bolsonaro no CPAC, onde o senador defendeu maior aproximação entre Brasil e Estados Unidos, inclusive no setor de exploração de terras raras. Segundo informações divulgadas pelo portal Brasil 247, ele argumentou que os EUA dependem da China para cerca de 70% das importações desses minerais estratégicos, essenciais para tecnologias avançadas e sistemas de defesa.

Durante seu discurso, o senador destacou a importância desses recursos para a indústria norte-americana. “Por que isso importa? Essas terras raras são essenciais para processadores de computador e a revolução da IA [inteligência Artificial] que está transformando nosso mundo e o equipamento de defesa americano. Sem esses componentes, a inovação tecnológica americana se torna impossível. E a produção do sistema militar avançado que mantém a superioridade americana cai nas mãos de adversários. Sem eles, a revolução tecnológica da América fica estagnada e a segurança nacional se torna vulnerável”, declarou.

A participação de Flávio Bolsonaro no evento ocorreu ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos há mais de um ano. O episódio reacende o debate sobre soberania nacional, relações internacionais e o papel de lideranças políticas brasileiras em fóruns estrangeiros.