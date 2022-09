Romário continua liderando as intenções de voto para o Senado no Rio, mostra Datafolha

O senador do PL tem quase 20 pontos percentuais de vantagem para Alessandro Molon (PSB), de acordo com a nova pesquisa edit

247 - O senador Romário (PL) continua liderando a disputa por uma vaga no Senado pelo estado do Rio de Janeiro. O parlamentar teve 37% na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo (ele tinha 41% no Datafolha anterior, de 22 de setembro).

De acordo com os números, Alessandro Molon (PSB) conseguiu 18% (16% na pesquisa anterior) e Clarissa Garotinho (União Brasil), 16% (13% na pesquisa anterior).

Daniel Silveira (PTB) e André Ceciliano (PT) pontuaram 10% cada. O petebista tinha 11% na pesquisa anterior e o seu adversário, 8%.

Cabo Daciolo (PDT) ficou nos 7% dos votos (8% na pesquisa anterior).

Duas candidaturas ficaram com 1% cada e cinco com 0% cada.

Foram entrevistados 1.500 eleitores entre 27 e 29 de setembro, em 44 cidades do estado do Rio. A margem de erro foi de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03260/2022.

