Rubinho Nunes, defensor da CPI contra o Padre Júlio Lancellotti, apanha nas redes após atacar Dino e Lewandowski

247 - O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil), autor do pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o padre Júlio Lancellotti, criticou nesta terça-feira (9) o ministro da Justiça, Flávio Dino, que vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no mês de fevereiro. O parlamentar também fez ataques ao ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, que pode assumir o cargo do primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em postagem na rede social X, o vereador escreveu: "no STF: saiu um fã do MST, e entrou um comunista confesso". "No Ministério da Justiça: saiu um comunista confesso, e entrou um fã do MST. É assim que funciona a 'justiça' e a 'democracia' no Brasil do PT".

Internautas reagiram. "Espero que vc seja processado e punido pela perseguição ao padre Júlio Lancellotti. 2°) Espero que você nunca mais seja eleito", afirmou. Outra pessoa escreveu: "sei lá, só acho que vc esta com inveja...". "Não tem rua precisando ser asfaltada não vereador?", questionou um perfil em rede social.

1°) Espero que vc seja processado e punido pela perseguição ao padre Júlio Lancellotti.

2°) Espero que vc NUNCA mais seja eleito. January 9, 2024

Sei lá, só acho que vc esta com inveja... January 9, 2024

Não tem rua precisando ser asfaltada não vereador? January 9, 2024

