Rui Falcão cobra Alckmin por posicionamento em relação às bandeiras do PT: "aguardo"

247 - O deputado federal e ex-presidente do PT Rui Falcão (SP), em entrevista ao jornalista Mario Vitor Santos, na TV 247, cobrou que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT), se posicione em relação às bandeiras defendidas pelo PT, como a revisão da política de preços da Petrobrás.

Rui Falcão é declaradamente contra a participação de Alckmin na chapa encabeçada por Lula, mas garantiu que "não há nada de pessoal contra o ex-governador".

O parlamentar revelou também temer a conduta do ex-tucano na Vice-Presidência e citou o que ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que sofreu um golpe articulado - também - por seu vice, o ex-presidente Michel Temer (MDB). "Há uma ideia diferente de que nós precisaríamos ter um outro tipo de figura pública na Vice-Presidência para que isso representasse uma ampliação e uma segurança também, haja vista situações passadas que nós vivemos, inclusive durante o governo da presidenta Dilma".

Falcão, então, disse aguardar um posicionamento claro de Alckmin sobre as pautas petistas. "Já me manifestei, todos conhecem minhas posições, falei da trajetória passada do governador Alckmin em São Paulo. Aguardo inclusive que ele se manifeste publicamente em relação ao que pensa das bandeiras que o PT defende. Isso posto, o diretório nacional vai colocar o tema em votação. Já fiz debates, já me manifestei. Não quero ser um deputado monotemático. Há questões mais urgentes, como o desemprego, terrível no país".

