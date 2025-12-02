TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Sabesp recebe aval do governo Tarcísio para aumentar tarifas em mais de 6,5%

      A medida vale a partir de 1 de janeiro de 2026

      São Paulo (SP) - 06/12/2023 - Fachada do reservatório de água da Sabesp no bairro Vila Mariana (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

      247 - A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou nesta terça-feira (2), em fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), ligada ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou a empresa a aplicar um reajuste médio de 6,5% nas tarifas atualmente cobradas dos usuários.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
      "Em leitura preliminar da companhia, tal valor representa um incremento na tarifa de equilíbrio de 10,6%", afirmou a companhia de saneamento básico no documento. A medida vale a partir de 1 de janeiro de 2026.

      A decisão ocorre em um momento em que as chuvas do início do período úmido não promoveram a recuperação esperada.

      Artigos Relacionados

      Tags