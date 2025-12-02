Sabesp recebe aval do governo Tarcísio para aumentar tarifas em mais de 6,5%

247 - A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou nesta terça-feira (2), em fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), ligada ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou a empresa a aplicar um reajuste médio de 6,5% nas tarifas atualmente cobradas dos usuários.

"Em leitura preliminar da companhia, tal valor representa um incremento na tarifa de equilíbrio de 10,6%", afirmou a companhia de saneamento básico no documento. A medida vale a partir de 1 de janeiro de 2026.

A decisão ocorre em um momento em que as chuvas do início do período úmido não promoveram a recuperação esperada.