São Paulo deve reabrir o comércio de rua nesta quarta-feira

247 - A Prefeitura de São Paulo deve reabrir o comércio de rua da cidade nesta quarta-feira, 10. Os shoppings centers por sua vez deverão abrir na quinta-feira, 11, de acordo com informações do jornal Estado de S. Paulo. Ainda na tarde desta terça-feira, 9, o prefeito Bruno Covas (PSDB) deverá fazer o anúncio da mudança.

As lojas deverão respeitar o limite de funcionamento máximo de quatro horas por dia, permanecendo fechadas nos horários de pico - entre 7h às 10h e 17h às 20h. Além disso, os locais deverão funcionar com 20% da capacidade e oferecer álcool em gel para os clientes.

Na segunda-feira, 8, Covas disse que fechar a capital paulista é algo “descartado” na atual realidade da pandemia. Entretanto, nesta terça-feira o estado de São Paulo registrou um novo recorde de mortes diárias - 334 em 24 horas.

Na capital paulista, 67% da população avalia que a reabertura do comércio não deve ocorrer imediatamente. E para 76% não está na hora de relaxar o isolamento social na cidade. Os dados são resultado de uma nova pesquisa do Ibope, em parceria com a Rede Nossa São Paulo, sobre a vida dos paulistanos em meio à pandemia de coronavírus.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.