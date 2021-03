São Paulo suspende operação descida no sistema Anchieta-Imigrantes e tenta diminuir viagens ao litoral

247 - O governo de São Paulo anunciou a suspensão da operação descida do Sistema Anchieta-Imigrantes a partir desta sexta-feira (19) com a finalidade de desestimular e diminuir viagens ao litoral do estado durante a pandemia de Covid-19, principalmente após a prefeitura da capital decretar a antecipação de cinco feriados para os próximos dias.

A suspensão foi um pedido dos prefeitos das cidades litorâneas, liderado pelo prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB). "Esse pedido de suspensão da Operação Descida é um apelo. Primeiro porque os dados, há quatorze dias, a Baixada Santista apresentava o melhor indicador de ocupação de UTI do estado, com apenas 44%. Hoje estamos com 80%. Os hospitais particulares estão pedindo vaga para o SUS. Segundo motivo deste pedido: o decreto do município de SP. Isso impacta diretamente os municípios da Baixada Santista, visto o turismo que tem a característica de uma segunda residência".

