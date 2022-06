"Se vale para Moro deveria valer também para Tarcísio", diz Noblat

Apoie o 247

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil) foi derrotado nesta terça-feira (7) no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e não poderá ser candidato nas eleições deste ano pelo estado. Em ação apresentada pelo PT, o argumento utilizado foi o de que Moro "não possui vínculos com o estado de São Paulo, tampouco, com a cidade". O TRE-SP deu razão ao questionamento e barrou a candidatura do ex-juiz ao Senado pelo estado.

O jornalista Ricardo Noblat, assim como Eliane Cantanhêde, afirma que a mesma interpretação deveria ser dada para o caso do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Carioca, Tarcísio foi pressionado por Jair Bolsonaro (PL) a disputar o governo de São Paulo.

"Se a Justiça impediu o ex-juiz Sergio Moro de ser candidato em São Paulo porque seu domicílio eleitoral sempre foi no Paraná, por que não fará o mesmo com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (PL), candidato ao governo? O domicílio de Tarcísio sempre foi no Rio", diz Noblat.

O jornalista lembra que se Tarcísio for retirado da disputa, Bolsonaro pode ficar sem palanque em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.

