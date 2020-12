Secretário de Saúde de SP admite que houve subnotificação da Covid-19 por falta de testes nas últimas semanas

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que alguns municípios paulistas diminuíram a realização de testes da Covid-19, causando uma subnotificação no número de casos da doença nas últimas semanas, em pleno processo eleitoral edit

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 30, que alguns municípios paulistas diminuíram a realização de testes da Covid-19, causando uma subnotificação no número de casos da doença nas últimas semanas, em pleno processo eleitoral.

“O que observamos é que em alguns municípios houve uma diminuição da testagem. Até poucas semanas, tínhamos 100 testes a cada 100 mil habitantes, mas recebemos uma notificação na semana passada de que chegamos a ter 68 testes a cada 100 mil habitantes. Isso não pode acontecer. Precisamos testar, testar e testar”, disse.

São Paulo é o estado mais afetado pela doença no Brasil. Assim que acabou o segundo turno, o governador João Doria (PSDB) anunciou o regresso de seis regiões para a fase amarela do Plano São Paulo.

Segundo o The Intercept, o Governo de São Paulo sabia do crescimento acelerado nas internações por Covid-19 em hospitais públicos na capital paulista desde pelo menos 9 de novembro, seis dias antes do primeiro turno das eleições municipais, mas mesmo assim buscou negar o que vinha sendo denunciado por médicos em vários hospitais

São Paulo tem hoje 1.241.653 casos de Covid-19 e 42.095 óbitos em decorrência da doença. A atual taxa de ocupação é de 52,2% no estado e 59,1% na Grande São Paulo.

