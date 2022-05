"Segurança Pública é coisa séria, não arma eleitoral", diz Marcelo Freixo

Apoie o 247

247 - Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo condenou pelo Twitter na noite desta terça-feira (25) a chacina promovida pelas polícias Federal e Rodoviária Federal que matou 24 pessoas na Vila Cruzeiro, Penha, na capital fluminense.

"Matança não é segurança. Operações como as de hoje não resolvem nada e colocam em risco a vida de moradores", afirmou Freixo.

Ele destacou que o combate à criminalidade deve ser feito com inteligência e eficiência. "O combate ao crime tem que ser feito com eficiência. As maiores apreensões de fuzil da história do RJ foram feitas no Galeão e na casa de um homem ligado a Roni Lessa, assassino de Marielle, sem que um tiro tenha sido disparado. Eu presidi a CPI das Milícias e CPI do Tráfico de Armas e munições. Ali mostramos que é possível enfrentar o crime de forma eficaz, com planejamento e inteligência".

Para Freixo, a operação na Vila Cruzeiro foi utilizada como "arma eleitoral". "É hora de acabar com o uso político da polícia. É hora de tratar a Segurança Pública como coisa séria, não como arma eleitoral".

Sob o governo do bolsonarista Cláudio Castro (PL) foram feitas no Rio de Janeiro duas das três mais letais operações policiais da história.

