Sem desfile de rua, Cordão Bola Preta anuncia Carnaval de cinco dias em local privado no Rio

247 - Após o anúncio do prefeito Eduardo Paes (PSD) confirmando o cancelamento do Carnaval de rua na capital fluminense, os organizadores do Cordão do Bola Preta anunciaram que haverá festa de cinco dias na sede do megabloco, no Centro do Rio. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta terça-feira, 4.

Os dirigentes do mais antigo bloco carioca afirmaram que “todos os eventos serão realizados dentro dos protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria de Saúde, como apresentação do comprovante de vacinação e testes para Covid-19”.

Desfiles de escola de samba serão mantidos, anunciou Paes. As restrições se devem à proliferação de casos de Covid-19, após a chegada da variante Ômicron.

O Carnaval no Rio aconteceria entre o final de fevereiro e o começo de março. Paes já havia admitido que o desfile dos blocos de rua poderiam ser cancelados caso não houvesse condições epidemiológicas favoráveis.

